Tutte guarite le 16 suore di Porano

(ANSA) - PORANO, 08 MAG - Sono guarite le 16 suore della Casa di San Bernardino di Porano risultate nelle scorse settimane positive al coronavirus: anche il secondo tampone orofaringeo effettuato su tutte le suore che risiedono nella struttura ha dato esito negativo. Lo comunica in una nota l'Usl Umbria 2 dopo l'attività di screening svolta dal personale del distretto di Orvieto e dal servizio di Igiene e sanità pubblica del dipartimento di Prevenzione. E' stata confermata anche la negatività di quanti non sono mai venuti a contatto con il virus, cioè dei 17 dipendenti della residenza e delle altre 16 suore ospitate. Il commissario straordinario dell'Usl, Massimo De Fino, esprime "grande soddisfazione per il felice epilogo di una vicenda che ha generato molta apprensione ma che è stata gestita al meglio dai servizi e dai professionisti dell'azienda sanitaria". (ANSA).