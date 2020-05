"Foligno shopping",piazza virtuale del commercio

(ANSA) - FOLIGNO, 08 MAG - I commercianti del centro storico di Foligno hanno dato vita a "Foligno shopping". "Dato che siamo stati abbandonati dalle istituzioni a tutti i livelli, abbiamo deciso di aprire una piazza virtuale su Facebook e Instagram per resistere alla crisi dell'emergenza coronavirus e alla decisione del governo di farci restare ancora chiusi", ha spiegato all'ANSA Cristiana Mariani, portavoce dei negozianti.

Che stamani si sono ritrovati in piazza della Repubblica per scattare foto e girare dei video che saranno pubblicati sulle pagine social. "All'iniziativa - ha aggiunto Mariani - hanno aderito finora 35 aziende che hanno la possibilità di pubblicare, ognuna, 2 post a settimana pubblicizzando i propri prodotti e i servizi offerti". Le consegne saranno a domicilio e "senza costi aggiuntivi", ha specificato Mariani, che mette a paragone l'emergenza attuale con quella vissuta dagli stessi commercianti con il terremoto del 1997. "Questa - ha detto - è molto più grave e le conseguenze peggiori le avremo fra qualche mese". (ANSA).