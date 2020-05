Chiusa 1/a emergenza in ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 08 MAG - Chiusa anche per l'ospedale di Terni la prima fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'azienda - fa il punto il dottor Michele Palumbo, responsabile della clinica di Malattie infettive - dal 1 marzo al 30 aprile ha assistito 94 pazienti con test molecolare positivo al Covid, di cui 32 hanno avuto necessità di assistenza respiratoria in rianimazione e 16 sono deceduti. Al 30 aprile, dei 94 pazienti assistiti 46 sono stati dimessi guariti e 9 sono stati dimessi clinicamente guariti, mentre il riscontro di nuove positività tende allo zero.

"Come azienda - sottolinea Palumbo - ci siamo preparati per tempo per affrontare una situazione che per fortuna non ha superato la nostra capacità di fornire assistenza" e "siamo riusciti a reggere l'ondata iniziale. Il numero dei decessi, se pur dolorosamente elevato come è caratteristico di questa infezione è stato inferiore a quello riscontrato in altre regioni italiane, il numero di operatori sanitari che hanno acquisito l'infezione è stato basso e non abbiamo documentato focolai in ospedale". (ANSA).