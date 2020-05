A breve lavori ristrutturazione torre civica Norcia

(ANSA) - NORCIA, 08 MAG - I lavori di ristrutturazione alla torre civica di Norcia potrebbero riprendere dalla prossima settimana. E' quanto ha fatto sapere il Comune dopo che nella giornata di ieri l'Ufficio lavori pubblici ha effettuato un sopralluogo con il progettista ed il responsabile della sicurezza presso il cantiere adiacente al palazzo comunale, in piazza San Benedetto. Lo stesso Ufficio lavori pubblici ha espletato anche gli adempimenti per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di una struttura temporanea che ospiti gli anziani della casa di riposo Fusconi-Lombrici-Renzi. Inoltre è stata affidata la progettazione per l'intervento di ripristino del corpo stradale e protezione dalla caduta massi della strada comunale di Norcia verso la frazione di Pescia. "Superata questa fase di emergenza legata al Covid-19, siamo pronti per ripartire anche con la ricostruzione pubblica, in ottemperanza ad ogni criterio di sicurezza", ha detto l'assessore ai Lavori pubblici, Giuliano Boccanera. (ANSA).