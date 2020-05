Università di Perugia apre 12 cantieri per quasi 3 milioni

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - Dodici cantieri, per un totale di circa 3 milioni di euro: sono quelli in corso di riattivazione e attivazione ex novo, in questi giorni, da parte dell'Università degli studi di Perugia con l'avvio della cosiddetta Fase 2.

Sono stati già ripresi i lavori del cantiere relativo al restauro del primo chiostro del Complesso monumentale di San Pietro, sede del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, l'ultimo dei tre rimasto ancora da riportare all'antico splendore.

L'articolato intervento, che riguarderà - spiega l'ateneo - anche il rifacimento delle facciate degli edifici che si affacciano sullo storico spazio nell'antica Abbazia, impegnerà risorse per circa 470.000 euro. Entro circa un mese, inoltre, partiranno 11 nuovi cantieri, alcuni di significative dimensioni - fra questi, quello del Centro servizi stabulario centralizzato - insieme ad altri di minori dimensioni, per un investimento complessivo pari a circa 2,5 milioni di euro. (ANSA).