Tesei, non comprendiamo diniego a riaperture

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - "Non comprediamo il diniego alla nostra richiesta": così, in Conferenza Stato-Regioni, la presidente umbra, Donatella Tesei, in merito alle riaperture anticipate.

"Abbiamo chiesto - ha spiegato - all'unanimità, come Conferenza delle Regioni, la riapertura del commercio al dettaglio dall'11maggio, in linea con il cronoprogramma umbro, e dal 18 dello stesso mese la possibilità di gestire, a seconda delle situazioni sanitarie regionali, le varie riaperture, facendo riacquistare alle Regioni la potestà sul proprio territorio e di conseguenza di poter stabilire un proprio calendario".

"Non comprendiamo - ha sottolineato la presidente Tesei al ministro Boccia durante la Conferenza Stato-Regioni - il diniego alla nostra richiesta trincerandosi dietro la mancanza di protocolli di sicurezza Inail ancora da perfezionare. Questo può essere comprensibile per altri comparti, ma nel caso del commercio al dettaglio basterebbe adeguarsi alle misure adottate per le attività già aperte". (ANSA).