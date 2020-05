Operazione polizia a Terni, 16 misure cautelari

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - Sono oltre 100 gli acquisti di stupefacenti, 70 gli episodi di spaccio e dieci gli episodi tra estorsione, lesioni e aggressioni accertati dalla squadra Mobile di Terni nell'ambito dell'operazione antidroga White Bridge che ha portato all'esecuzione, su richiesta della procura di Terni, di 16 misure cautelari emesse dal gip. Dieci gli arresti in carcere, tre ai domiciliari, due gli obblighi di dimora, oltre ad un divieto di residenza in altra località emessi nei confronti di italiani, marocchini e tunisini (tra cui tre donne) di età compresa tra i 19 e i 49 anni. L'indagine è partita ad agosto 2019 e si è conclusa nel gennaio scorso. Sequestrato, oltre a cocaina, hashish e marijuana,anche mezzo chilo di droga sintetica, composta da un mix di anfetamine e caffeina, 'inedita' per il mercato locale. Il gruppo - ha detto il procuratore capo di Terni, Alberto Liguori - metodi di "stampo mafioso", attraverso condotte intimidatorie, atti di vandalismo e aggressioni anche fisiche,fino a vere e proprie confische di beni. (ANSA).