Lega, Governo pensa solo sanatoria

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - "Mentre Perugia e la sua provincia sono in ginocchio, il governo pensa alle maxisanatorie per gli immigrati. In un colpo solo, uno schiaffo a lavoratori, imprese e famiglie":così i parlamentari della Lega Luca Briziarelli, Virgino Caparvi, Stefano Lucidi, Riccardo Augusto Marchetti e Simone Pillon.

"Ci sono imprese ancora chiuse - sottolineano gli esponenti leghisti -, così come pubblici esercizi e ristorazione, strutture turistiche e alberghiere, attività di commercio al dettaglio, servizio alla persona e commercio ambulante, ma ancora una volta questo governo dimostra tutta la propria inadeguatezza e mancanza di lucidità in una fase così delicata del nostro Paese in cui ne occorrerebbe tanta. Ma nel cuore di chi ci governa non ci sono evidentemente gli italiani, ma 600 mila clandestini. Così non ci siamo. Daremo battaglia con iniziative a tutti i livelli per fermare questo disastro".

(ANSA).