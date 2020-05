Boccardo, torniamo a celebrazione Eucarestia con dovuta prudenza

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - La notizia del protocollo tra la Conferenza episcopale e il Governo italiano per la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo "ci rallegra, perché segna il ritorno ad una certa normalità nella pratica della vita cristiana". Così l'arcivescovo di Spoleto, Renato Boccardo, presidente della Ceu.

"Questo significativo atto - prosegue - è l'occasione per ringraziare la Presidenza della Cei che in questi mesi ha condotto un dialogo, qualche volta più teso, qualche volta più sereno, con i rappresentanti del Governo".

"Adesso - evidenzia mons. Boccardo - ritorniamo alla celebrazione dell'Eucaristia con la dovuta prudenza. E' stata una grande sofferenza per i credenti dover rinunciare alla celebrazione eucaristica, dover rinunciare agli incontri e alla condivisione con la comunità cristiana, eppure tutto questo ci aiuta, forse, a valorizzare ancora di più, adesso che possiamo tornare all'Eucarestia, il grande dono che la stessa Eucaristia, con la celebrazione della Messa, costituisce per la nostra vita quotidiana". (ANSA).