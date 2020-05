Scendono a nove ricoverati intensiva

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Scendono a nove i pazienti che in Umbria sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, due in meno di ieri. Ancora nessun morto nelle ultime 24 ore (70 complessivi) ma quattro nuovi positivi rispetto a ieri (quando era stato registrato più 6 sul giorno precedente), 1.404 in totale secondo i dati forniti stamani dalla Regione.

Gli attualmente positivi sono 215 (-5). I guariti sono 1.119 (+9) e 44 clinicamente guariti (invariato).

I ricoverati sono 64 (-3).

Le persone in isolamento domiciliare sono 776 (+23) e 16.769 (+292) quelle che ne sono uscite.

Nel complesso, entro le 8 del 6 maggio, sono stati eseguiti 41.328 tamponi (+1330). (ANSA).