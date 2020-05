Pastorelli, serve un piano per il commercio tipico

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli, ha scritto una lettera alla presidente Donatella Tesei per chiedere che la "Giunta predisponga immediatamente un piano specifico di sostegno economico-finanziario, a fondo perduto, per il commercio tipico nelle località turistiche umbre che sta vivendo una crisi inesorabile ed ineludibile per l'emergenza sanitaria". In un intervento congiunto il capogruppo Pastorelli e il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Paola Fioroni, spiegano la necessità di "dare una risposta a chi rischia di chiudere le proprie attività, anche attraverso la sospensione del pagamento dei tributi regionali".

