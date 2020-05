Nuova donazione dalla Fondazione Cassa risparmio Orvieto

(ANSA) - ORVIETO, 06 MAG - Nuova donazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto alla direzione medica del presidio ospedaliero Santa Maria della Stella: sono infatti 10 mila le mascherine chirurgiche certificate consegnate alla struttura. Verranno utilizzate - spiega una nota dell'Usl Umbria 2 - dal personale sanitario e saranno utili per potenziare le scorte. "E' l'ennesima testimonianza di generosità e vicinanza della Fondazione - si legge nella nota - che ha già effettuato, in favore dei servizi ospedalieri e distrettuali dell'azienda Usl Umbria 2, diverse donazioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, dai ventilatori polmonari a strumenti diagnostici e kit completi di dispositivi di protezione individuale". Il commissario straordinario, Massimo De Fino, e la direzione strategica dell'azienda sanitaria, insieme al direttore medico del Santa Maria della Stella, Pietro Manzi, e allo staff sanitario dell'ospedale, rivolgono un "particolare ringraziamento" alla Fondazione. (ANSA).