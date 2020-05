Festival Due Mondi: Monique Veaute a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO, 06 MAG - Il Sindaco Umberto de Augustinis e il presidente del consiglio comunale Sandro Cretoni hanno incontrato a Spoleto Monique Veaute che, dal primo settembre succederà a Giorgio Ferrara alla guida del Festival dei Due mondi.

Si è trattato di un primo confronto per ragionare non solo su idee e proposte da realizzare nel 2021 a partire dalla 64/a edizione, ma anche per verificare quali spazi sarà possibile avere a disposizione il prossimo anno.

Abbiamo affrontato quello che sarà il futuro della manifestazione senza, per ora - ha spiegato il sindaco - entrare nello specifico, anche perché siamo ad oggi tutti impegnati nella sfida di organizzare il 63/o nell'ultimo weekend di agosto. Sicuramente è stata un'occasione molto utile per condividere alcune informazioni, anche rispetto ai tempi di recupero del teatro del Complesso Monumentale di San Nicolò e della Chiesa dei SS. Simone e Giuda in piazza Campello, che la Veaute vorrebbe poter utilizzare il prossimo anno".