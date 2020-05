Bianconi, salviamo i piccoli negozi

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - "Manteniamo vive le nostre comunità, salviamo i piccoli negozi, bar e ristoranti. Tutti possiamo fare qualcosa". È quanto afferma il consigliere regionale Vincenzo Bianconi (Gruppo misto).

"In questi mesi - spiega - abbiamo visto i nostri borghi, le nostre città deserte, con tutti o quasi i negozi, i bar ed i ristoranti con le saracinesche abbassate. Un'immagine che fa impressione, ci fa stringere il cuore"; "sono i piccoli negozi, bar e ristoranti che tengono vivi i borghi e le nostre città".

"Prendiamoci qualche momento per riflettere prima di lasciarci prendere la mano dallo shopping online, spesso superfluo.

Teniamo quei soldi in tasca per spenderli quando usciremo da casa e potremo comprare prodotti di qualità nella bottega vicino casa. Sarà il nostro reale contributo in questa battaglia contro una recessione tremenda che si prospetta per il nostro Paese".

(ANSA).