A Terni tre dei nuovi casi Umbria

(ANSA) - TERNI, 06 MAG - Sono stati individuati all'ospedale di Terni tre dei quattro nuovi positivi al Covid emersi in Umbria nell'ultimo giorno. A portarli alla luce ulteriori test molecolari eseguiti dall'Azienda ospedaliera su pazienti e operatori.

I tamponi, spiega il Santa Maria, hanno riguardato potenziali contatti dei positivi accertati il 4 maggio. I nuovi contagiati sono due pazienti ricoverati in area medica e un'infermiera, ora in isolamento domiciliare.

Anche i degenti sono stati subito isolati e tutti gli ambienti interessati sono stati sanificati. In particolare - spiega ancora l'Azienda ospedaliera - nell'area medica i pazienti sono stati temporaneamente trasferiti in altra zona dell'ospedale per facilitare le operazioni. (ANSA).