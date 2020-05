(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - La Regione ha definito un protocollo con le prescrizioni per l'esecuzione dei test sierologici nei laboratori privati. In base al documento che delinea l'attività delle strutture private, il test per rilevare la positività al virus dovrà essere eseguito previa prescrizione di un medico e l'esecuzione dell'esame deve avvenire nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza, definiti dal laboratorio. Inoltre, deve essere raccolto il consenso informato del soggetto all'esecuzione del test e alla trasmissione dei risultati ai Servizi dell'azienda sanitaria locale ai fini del controllo epidemiologico e di sanità pubblica. In caso di positività si deve invitare il soggetto a rientrare al proprio domicilio e quindi a mantenere l'isolamento, anche dai propri familiari, mentre il laboratorio che ha eseguito il test sierologico deve immediatamente segnalare il caso positivo al Servizio di igiene e sanità pubblica. Il documento prevede la costituzione di un Comitato per il controllo e monitoraggio dell'attuazione di tutte le disposizioni. (ANSA).