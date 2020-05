Province: Lattanzi, rilanciare con decisione il loro ruolo

(ANSA) - TERNI, 05 MAG - "Il dopo coronavirus renderà indispensabile rivedere molte cose nel nostro Paese per far ripartire l'Italia e creare condizioni stabili e certe per il futuro sviluppo economico, occupazionale e socio-culturale. In questo contesto appare ormai evidente che vi sia una convergenza sulla necessità di rilanciare con decisione il ruolo delle Province". Così il presidente della Provincia di Terni e di Upi Umbria, Giampiero Lattanzi, in merito a un servizio della trasmissione Rai Report. "Quando si parla, giustamente, di sanità di territorio - afferma - bisogna allora estendere il concetto anche a temi quali le istituzioni e i governi di territorio, affinché i cittadini abbiano sicuri ed efficaci punti di riferimento e le attività economiche interlocutori istituzionali e amministrativi rapidi, sburocratizzati ed efficienti. Finalmente si sta prendendo coscienza degli errori fatti in passato e si sta diffondendo nelle classi politiche la consapevolezza dell'assoluta necessità di ridare alle Province ruoli e assetti stabili e risorse certe". (ANSA).