Lega incontra associazioni di categoria

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - Ascoltare il territorio e alcuni dei suoi principali attori, comprenderne criticità e difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria ed economica in atto, sviluppare insieme delle proposte di rilancio da portare ai tavoli regionali e nazionali: con questi obiettivi la Lega Umbria con i suoi parlamentari e il capogruppo regionale ha sviluppato una giornata di confronti in video conferenza con alcune associazioni di categoria (Confcommercio, Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, Confartigianato).

Gli esponenti leghisti lo hanno fatto "per capire le questioni inerenti il momento difficile che stiamo vivendo a livello non solo regionale, ma anche nazionale". "Tanti gli spunti offerti - hanno spiegato - che diventano impegni per i parlamentari e consiglieri regionali da portare avanti nelle istituzioni".

All'incontro è intervenuto anche l'onorevole Andrea Crippa, vicesegretario federale Lega e ha portato il suo saluto, nel caso dell'incontro con Confindustria, anche il senatore Matteo Salvini. (ANSA).