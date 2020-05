Festeggiano la fine del lockdown, sanzionati

(ANSA) - TERNI, 05 MAG - Si sono riuniti in un locale della 'movida' di Terni per festeggiare la fine del lockdown, con loro anche il titolare dell'attività, che ha servito da bere: per questo sei persone, quattro ternani e due stranieri, sono stati sanzionati dopo essere stati sorpresi, intorno alle 21 di ieri sera, dalla polizia. Oltre ai sei è stato sanzionato anche il proprietario del locale, che avrebbe favorito l'assembramento, servendo 'shottini' in bicchieri di vetro su due botti davanti al locale, utilizzate come tavolino. Per lui - spiega una nota della questura - si valuta la sospensione della licenza.

Proseguono intanto anche oggi i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid. L'indicazione - spiega sempre la questura - è quella di assoluto rigore per gli assembramenti, per la violazione delle regole di frequentazione di spazi comuni e per l'utilizzo delle mascherine. (ANSA).