Agabiti, 570 mila euro per musei e biblioteche

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - "Con la pubblicazione degli avvisi per la concessione di contributi a favore di musei e biblioteche mettiamo a disposizione 570 mila euro per ottimizzare le attività e adempiere alle esigenze di prevenzione e sicurezza derivanti dall'emergenza in atto". Lo ha reso noto l'assessore regionale Paola Agabiti.

"Per i musei - ha detto - abbiamo previsto contributi per un totale di 500 mila euro per interventi di valorizzazione delle raccolte e delle strutture, realizzati in forma associata da almeno 8 centri espositivi, pubblici e privati".

"A favore delle biblioteche - ha spiegato ancora - abbiamo messo a disposizione 70 mila euro per interventi relativi all'aggiornamento e all'incremento del patrimonio librario, alla promozione della lettura, al funzionamento degli istituti, alla catalogazione dei beni documentari e all'inventariazione e informatizzazione degli archivi storici".

"Si tratta -ha concluso - di un primo intervento a favore dei luoghi del sapere, al quale nelle prossime settimane seguiranno ulteriori misure di sostegno". (ANSA).