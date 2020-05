Sindaco Orvieto incontra acconciatori-estetisti

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Ricevuti dal sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, i rappresentanti di acconciatori ed estetetiste della città. I delegati delle due categorie, in segno di protesta pacifica, le hanno simbolicamente riconsegnato le licenze delle loro attività, illustrando le problematiche del settore ed elencando le loro richieste.

"Le attività di questo settore - afferma il sindaco - chiedono certezza e rapidità nell'erogazione dei contributi e delle misure di sostegno predisposte dal Governo ma soprattutto indicazioni e protocolli chiari che consentano di ripartire in sicurezza".

Approfondita anche la problematica relativa all'abusivismo. L'appello che il sindaco fa ai cittadini è di "non rivolgersi in nessun modo a coloro che esercitano abusivamente la professione e attendere la riapertura delle attività regolari". E' una questione di legalità - conclude -, è una questione di igiene e sicurezza, necessaria soprattutto in questo momento in cui il rispetto dei protocolli sanitari è fondamentale". (ANSA).