Due giorni con zero nuovi casi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Secondo giorno consecutivo con nessun nuovo caso di Covid rilevato in Umbria sui 271 tamponi analizzati. Lo riferisce la Regione. Rimangono così 1.394 le persone positive al virus mentre scendono a 230 (- 6 rispetto a ieri) gli attualmente positivi.

I guariti sono 1094 (+ 4) e 49 i clinicamente guariti (-4). I deceduti sono invece 70 (+ 2).

Sono ricoverati 69 pazienti (- 2), 13 ( invariato) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 747 (- 43) e 16.156 (+ 56) quelle che ne sono uscite.

Nel complesso sono stati eseguiti 39.094 tamponi (+ 271).

