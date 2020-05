Comitato verifica attuazione legge Fondo non autosufficienza

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Il Comitato per il controllo e la valutazione, nell'ambito delle sue funzioni, sta procedendo alla verifica dell'attuazione della legge regionale sul Fondo per la non autosufficienza (Lr. "11/2015"). Lo comunica il presidente Thomas De Luca, sottolineando di voler svolgere questo percorso "nella massima trasparenza e condivisione", coinvolgendo tutte le realtà interessate dall'ambito della legge stessa.

Al proposito De Luca invita tutte le associazioni e i comitati congiuntamente ai titolari dei diritti, a dare la propria adesione al fine di intervenire in audizione durante i lavori del Comitato per il controllo e la valutazione. Un'adesione che potrà essere inviata alla mail istituzionale comitatocontrollo@alumbria.it(link sends e-mail), entro martedì 12 maggio. (ANSA).