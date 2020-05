A Foligno bar aperti ma pochi nei locali

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 04 MAG - "Si poteva riaprire normalmente adottando tutte le precauzioni, ma comunque è un nuovo inizio ed è sempre meglio che restare a casa". è quanto dicono all'ANSA alcuni baristi del centro storico di Foligno che hanno rialzato le serrande.

"La modalità è esclusivamente quella dell'asporto, il cliente entra, indossando la mascherina, ordina e porta via il prodotto per poi consumarlo fuori, ma non davanti al locale", ricordano i gestori. Bar che alle 9 di mattina sono comunque praticamente vuoti. "Finora - raccontano un paio di loro - abbiamo servito una ventina di persone, prima del coronavirus ne avremmo servite ben oltre cento".

"Molto clienti prima di entrare chiedono come si devono comportare e hanno un approccio timido - spiega una barista di piazza della Repubblica - ma è soltanto una questione di abitudine. Speriamo di riaprire in modalità normale quanto prima".

I clienti si dicono disorientati, "ma ci adatteremo, il mio caffè me lo berrò qui in piazza al sole", dice una signora.

(ANSA).