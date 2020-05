Più 300 artisti per concertone speranza

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 03 MAG - Oltre 300 artisti - fra musicisti, cantanti, orchestre, corali, band legati a Città di Castello - hanno dato vita a quello che è stato definito il "concertone" della speranza, della ripartenza trasmesso sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune umbro. Si sono alternati davanti al microfono rigorosamente da casa o dagli studi di registrazione, volti noti della musica e del palcoscenico come il rapper Frankie HI-NRG MC, Elio e le Storie Tese David Riondino e poi il maestro, Fabio Battistelli (ideatore dell'iniziativa insieme al professor Rosario Salvato).

Oltre due ore di musica, intervallata dalla presentazione dei brani dell'attore Maurizio Perugini, sulle immagini della città.

In un video che ha proposto dalla pinacoteca comunale che custodisce i "gioielli" di Raffaello e Signorelli, passando per l'arte contemporanea del maestro, Alberto Burri agli ex-seccatoi del tabacco e Palazzo Albizzini. (ANSA).