Sette parchi pubblici aperti a Terni da lunedì

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Sono sette i parchi pubblici che da lunedì verranno riaperti a Terni, in base a quanto disposto da un'ordinanza del sindaco Leonardo Latini. L'accesso sarà consentito dalle 9 alle 19 ai giardini La Passeggiata, al parco Emanuela Loi di viale Trento, al parco storico Le Grazie, al parco La Mola, al parco anallergico di via delle Palme, ai giardini David Raggi di via Irma Bandiera e a quelli di via Martiri della Libertà.

Sarà necessario mantenere una distanza di sicurezza (almeno un metro) in caso di presenza di più panchine. Sarà inoltre vietato svolgere attività ludica o ricreativa e il consumo di cibo e bevande. L'ordinanza concede, negli stessi orari, anche l'apertura di cinque aree cani cittadine.

Analoghe ordinanze sono state firmate anche dai sindaci di Narni, Francesco De Rebotti, e Amelia, Laura Pernazza. A Narni, oltre ai parchi, saranno rese fruibili anche piste ciclopedonali e percorsi divario genere. Ad Amelia la riapertura di parchi è prevista dalle 10 alle 18. (ANSA).