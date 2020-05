Ancora un solo positivo in più in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Complessivamente 1.394 persone (una in più rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, secondo i dati della Regione aggiornati alle ore del 2 maggio. Gli attualmente positivi sono 257 (-15).

I guariti sono 1.069 (+16); risultano 61 clinicamente guariti (-7); i deceduti sono complessivamente 68 (il dato è invariato rispetto a ieri).

Attualmente sono ricoverati in 73 (invariato); di questi 13 (invariato) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 831 (-74); sempre alla stessa data, risultano 15.851 (+109) persone uscite dall'isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 2 maggio, sono stati effettuati 38.072 tamponi (+310).

Tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/).