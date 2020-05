Anci Umbria chiede di riaprire i cimiteri

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Lettera aperta del sindaco di Narni Francesco De Rebotti, in qualità di presidente Anci Umbria, al ministro della Salute, Roberto Speranza, e alla presidente della Regione, Donatella Tesei, per chiedere un atto ufficiale che consenta la riapertura in sicurezza dei cimiteri.

"Lo faccio - spiega nella lettera - sulla scorta del puntuale lavoro che abbiamo fatto nell'individuare tutte le precauzioni organizzative che i Comuni possono e sono in grado di mettere in atto per garantire un accesso in sicurezza ai cittadini e agli operatori".

De Rebotti elenca le azioni che, a suo parere, troverebbero puntuale applicazione, come un'apertura limitata nei giorni e negli orari e la previsione di un numero massimo di visitatori presenti contemporaneamente, la sorveglianza dell'ingresso e dell'uscita e l'obbligo di portarsi i contenitori per innaffiare i fiori. "Chiedo di far esercitare - afferma - come avviene in altre funzioni, la giusta autonomia di scelta e di azione ai Comuni". (ANSA).