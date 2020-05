Sui canali social del Comune video promozionale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - Sabato 2 maggio alle 15, i canali social del Comune di Perugia (Facebook, Instagram, YouTube, sito istituzionale) e di palazzo della Penna inizieranno a diffondere il video promosso dall'assessorato alla Cultura #LaBellezzaCiAspetta, realizzato da Promovideo.

"In poco più di due minuti - annuncia l'assessore Leonardo Varasano - grazie a Promovideo e al Quartetto misto dell'Orchestra da Camera di Perugia, proponiamo Perugia in tutta la sua imponente e plurisecolare bellezza. Una bellezza nuda, animata da celebri note di Nicola Piovani; una bellezza che aspetta di essere nuovamente riempita, non appena sarà possibile, dalla piena operosità dei nostri concittadini, dalle corse e dalle voci di bambini e ragazzi,dallo sciamare degli studenti, dal passeggio dei turisti. Perugia è pronta per ripartire e per accogliere"; "siamo pronti per ricominciare, la bellezza ci aspetta, riempiamo la bellezza". (ANSA).