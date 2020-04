Nasce Dipartimento unico Medicina Università

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - L'Università degli Studi di Perugia ha istituito il Dipartimento unico di Medicina e chirurgia che dall'anno accademico 2020-2021, sostituirà i tre nei quali è attualmente suddivisa l'area medico-chirurgica dell'Ateneo.

Per l'Università si tratta di "un passaggio estremamente rilevante per la complessiva organizzazione" della struttura.

Il rettore Maurizio Oliviero ha osservato come "questa prima importante riforma dell'organizzazione interna segna l'avvio di un percorso grazie al quale l'Università degli Studi di Perugia torna a proporsi come protagonista della Comunità scientifica nazionale e internazionale". "La nostra area medico-chirurgica - aggiunge - è ora dotata di una struttura dipartimentale all'altezza delle qualità espresse dai nostri studiosi, rappresenterà un punto di riferimento importante sia nella proposta didattica rivolta agli studenti sia nel contributo che saprà offrire alla crescita dei saperi nelle scienze cliniche, precliniche e chirurgiche". (ANSA).