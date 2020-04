Locali Perugia aderiscono a "Risorgiamo Italia"

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - Saracinesche alzate, insegne e luci accese dei locali "per l'ultima volta" ieri sera e consegna, questa mattina, delle chiavi delle attività al sindaco con la richiesta di rovesciarle sui tavoli del governo: a Perugia - come in altri comuni dell'Umbria - è andata in scena la protesta di 12 locali del centro storico, tra ristoranti, bar e pizzerie che hanno aderito a 'Risorgiamo Italia'.

Manifestazione nazionale di protesta, indetta dal Mio (Movimento imprese ospitalità) e organizzata dai movimenti di imprenditori del mondo Horeca e dei locali di pubblico spettacolo.

Obiettivo anche per gli imprenditori umbri è alzare la voce "per dimostrare che esistiamo e che siamo pronti a ripartire visto che il Covid-19 in Umbria è stato molto più contenuto che in altre regioni". (ANSA).