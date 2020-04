Coronavirus: Confcommercio Umbria, prolungare ammortizzatori

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - "Le imprese che sono state costrette subito ad attivare gli ammortizzatori sociali in deroga, a causa dell'interruzione dell'attività per il contenimento del contagio da Covid-19 , si trovano già nella settima settimana. Questi strumenti di sostegno sono limitati a nove settimane: un periodo troppo breve per l'emergenza in corso. Occorre quindi - secondo Confcommercio Umbria - prevederne da subito il prolungamento per consentire alle imprese di mantenere gli attuali livelli occupazionali, che potrebbero essere a rischio".

"Il prolungamento degli ammortizzatori sociali, cassa integrazione in deroga e Fis - sottoliena il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni - è una condizione imprescindibile per alleggerire questa situazione così drammatica e consentire alle famiglie di poter contare su una liquidità indispensabile per andare avanti". (ANSA).