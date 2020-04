Con #raccontiamoorvieto visita virtuale città

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 29 APR - Il Comune di Orvieto lancia l'hashtag #raccontiamoorvieto attraverso i canali social del portale istituzionale del turismo Live Orvieto. Su Facebook e Instagram sono state postate foto e video dei luoghi più belli della città accompagnati dai pensieri e dai ricordi di viaggio di visitatori e turisti, in attesa che possano tornare a goderne di persona.

Sono stati inoltre prodotti tre video originali, realizzati dal videomaker Davide Fusi, che, attraverso immagini realizzate con l'ausilio di un drone, condurranno gli utenti del web in una suggestiva visita virtuale.

"L'emergenza Covid-19 ha fermato il turismo ma non deve fermare la promozione della città che si deve preparare nel migliore dei modi alla ripartenza" sottolinea il sindaco di Orvieto Roberta Tardani.

L'amministrazione - prosegue - sta ragionando su un progetto in due fasi che consenta, se ce ne saranno le condizioni, "di proporre Orvieto come una destinazione delle prossime vacanze estive". (ANSA).