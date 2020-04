Al via Help Desk Camera commercio Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - Parte il nuovo servizio di Help Desk della Camera di commercio di Perugia per aiutare e guidare gli imprenditori che operano sui mercati internazionali sconvolti dalla pandemia. Raggiungibile via email all'indirizzo emergenzacovid@sostegnoexport.it, il servizio, promosso da Unioncamere in collaborazione con Promos Italia, è realizzato e gestito a livello provinciale dallo Sportello per l'Internazionalizzazione della Camera.

"In questo momento, le nostre imprese hanno bisogno di interventi straordinari, a 360 gradi. E tra le richieste più pressanti,non ultima quella di vedersi garantire assistenza, informazione, conoscenza. Help Desk Export è la risposta per quanto riferito alle tematiche dell'internazionalizzazione", ha affermato il presidente dell'ente camerale Giorgio Mencaroni.

"Attraverso la Camera di commercio di Perugia - ha detto - assicuriamo alle imprese export oriented una prima, fondamentale assistenza alla soluzione dei problemi di natura legale, doganale, contrattuale, fiscale, legati al commercio con l'estero". (ANSA).