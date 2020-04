Tutti negativi tamponi Sodalizio San Martino

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Sono risultati tutti negativi i 216 per la ricerca del coronavirus ai quali sono stati sottoposti ospiti e personale della Fondazione Sodalizio San Martino di Perugia. Lo ha comunicato il presidente dell'Ente Alfredo Arioti Branciforti. Esprimendo "sentimenti di gratitudine a quanti hanno permesso di ottenere un risultato così importante per la salvaguardia di tutti".

" Nella situazione che stiamo vivendo ha sottolineato Arioti Branciforti -, con le quotidiane cronache che ci giungono da tutta Europa, con conseguenti notizie di decessi nelle residenze per anziani, il risultato ottenuto dal Sodalizio San Martino assume una grande importanza, considerato che è stato ottenuto in un contesto di grandi difficoltà". (ANSA).