Riconoscimento ad Assemblea legislativa dell'Umbria

PE (ANSA) - PERUGIA, 28 APR - L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha ricevuto una menzione speciale per il proprio progetto "Quando?" nell'ambito del premio "Buone pratiche della PA" organizzato e promosso dall'Associazione italiana di valutazione (Aiv).

La cerimonia di assegnazione dei premi che si sarebbe dovuta svolgere ai primi di aprile, a Bari, nel corso del 23/o congresso dell'Aiv è avvenuta in videoconferenza a causa dell'emergenza Covid19.

Il Premio, alla seconda edizione, segnala le esperienze più significative della pubblica amministrazione in materia di valutazione della performance. Il progetto "Quando?", operativo da alcuni mesi nell'Assemblea legislativa dell'Umbria è un calendario elettronico su piattaforma informatica che attraverso una semplice interfaccia, consente di verificare in ogni momento lo stato di attuazione degli adempimenti formali contenuti nelle leggi regionali quali ad esempio piani programmatici, programmi operativi, regolamenti attuativi. (ANSA).