Paparelli, Regione ascolti piccole imprese

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - "La Regione accolga le richieste del mondo delle piccole imprese, artigiani e commercianti dell'Umbria, che chiedono di poter disporre quanto prima di maggiore liquidità per reggere il peso della crisi di questi mesi e sostenere il costo della prossima riapertura": è quanto chiede il consigliere regionale Fabio Paparelli (Pd). Sottolineando come le stesse imprese "si aspettino che venga immessa nuova liquidità nel sistema finanziario regionale, in aggiunta alle misure del governo, anche attraverso la concessione di piccoli prestiti a 10 anni, a costo zero, per far fronte rapidamente alle spese contingenti ed indifferibili, come bollette, tasse, imposte e costi fissi".

"Ricordo - sostiene Paparelli - che le stesse associazioni di categoria, hanno richiamato la Regione al proprio ruolo senza sottrarsi all'impegno di integrare le misure del Governo con fondi propri, così come è accaduto in tante altre regioni d'Italia". (ANSA).