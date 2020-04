5 sindaci a Conte, muoversi in aree confinanti

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Cinque sindaci di comuni "confinanti", anche se di regioni diverse, chiedono al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di consentire ai residenti nei comuni di potersi spostare all'interno di questa area, superando quindi i limiti regionali previsti dalla normativa. La proposta è partita dal sindaco di Sansepolcro, Mauro Cornioli che ha interpellato i colleghi Luciano Bacchetta (Città di Castello), Paolo Fratini (San Giustino Umbro), Claudio Marcelli (Pieve Santo Stefano) e Marco Baccini (San Piero in Bagno).

Toscana, Umbria ed Emilia Romagna: sono comuni all'incrocio di questi territori, che chiedono una maggiore libertà di movimento, anche solo per andare a trovare familiari che, seppur a pochi chilometri di distanza, risiedono in una regione diversa. "Il confine regionale oggi - scrivono, fra l'altro i cinque sindaci - è superato dagli scambi sociali, parentali ed economici". "Questo allargamento- osservano - è fondamentale dal punto di vista sociale e decisivo per la ripresa economica delle aree interne del nostro Paese". (ANSA).