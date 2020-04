Seminari online Fondazione Cassa Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in seguito alla sospensione delle attività di divulgazione causata dall'emergenza Covid-19, si trasferisce sul web con una serie di approfondimenti e di seminari online per proseguire nella sua azione a sostegno del territorio ed andare incontro ai propri stakeholder.

L'offerta "A tutto web!" è stata strutturata in modo da "condividere riflessioni e allo stesso tempo offrire strumenti utili e soluzioni alternative per un nuovo modello di sviluppo".

"Gli argomenti scelti - afferma il presidente Giampiero Bianconi - sono da sempre al centro dell'attività istituzionale della nostra Fondazione. Alcuni ci legano particolarmente alle realtà del territorio con cui condividiamo obiettivi e progetti". (ANSA).