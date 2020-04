Lega, è solo fase '1 bis'

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - "Del tutto inadeguate e insufficienti le misure adottate dal Governo Conte. Più che una fase 2 sembra una fase 1 bis": lo sostiene il capogruppo della Lega in Assemblea legislativa, Stefano Pastorelli a nome di tutti i consiglieri regionali del partito. "Due mesi di tempo e un team di 450 esperti - prosegue - per arrivare a una conferenza stampa di 45 minuti dove non si è detto niente".

"Pensare - afferma Pastorelli - che il Pd umbro ha avuto il coraggio di lamentarsi per i quattro esperti che a titolo gratuito stanno aiutando l'Umbria nel contenimento del contagio.

Dalla sinistra nessuna parola sull'inadeguatezza di Conte e della sua task force che rischia di mettere a repentaglio il tessuto economico umbro". (ANSA).