Fatturato dimezzato per pescatori Trasimeno

(ANSA) - MAGIONE, 27 APR - Fatturato dimezzato e investimenti al momento sospesi: così l'emergenza coronavirus sta impattando sulla Cooperativa dei pescatori del Trasimeno. "Ma in quasi un secolo di storia di difficoltà ne abbiamo attraversate parecchie, compresa una guerra mondiale e ne siamo sempre usciti vivi e quindi ci riusciremo anche questa volta", dicono all'ANSA Aurelio Cocchini e Valter Sembolini, presidente e amministratore delegato della Cooperativa.

Ma la preoccupazione c'è e non la nascondono. "Se non riaprono le attività ristorative e non tornano i turisti - spiega Cocchini - si rischia di andare in grande difficoltà, perché il nostro pescato è destinato quasi totalmente alla vendita locale". Anche se in questi giorni, per resistere alla crisi, "è stata attivata, per fortuna, una linea di vendita con l'estero". (ANSA).