Corsi online da Camera commercio Terni

(ANSA) - TERNI, 27 APR - Sono centinaia le aziende che hanno già scelto di iscriversi agli oltre 20 corsi di formazione online messi a disposizione dalla Camera di commercio di Terni per affiancare le imprese nella fase di difficoltà dovuta all'emergenza sanitaria. Si tratta - spiega una nota dell'ente - di webinar del tutto gratuiti, pillole formative e informative rivolti alle aziende e ai professionisti.

Gli appuntamenti formativi #iomiformoacasa sono ripartiti in quattro macroaree: internazionalizzazione, digitale, ambiente e turismo.

Domani si parlerà di rifiuti e della nuova disciplina in materia di riciclo (9,30-13), mercoledì 29 al centro del webinar ci sarà l'impostazione di una campagna pubblicitaria su Facebook (15,30-17), giovedi 30 si parlerà dei nuovi decreti #liquidità e #curaitalia e di tutti gli adempimenti previsti (15,30-17,30).

Il calendario di maggio si aprirà lunedi 4 con il webinar sul Covid-19: il nuovo calendario fiscale (15,30-17,30). (ANSA).