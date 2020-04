Bassetti, resta con noi Signore

PE (ANSA) - PERUGIA, 26 APR - "'Resta con noi, Signore!'. Resta con noi nei momenti bui, come questo che stiamo vivendo, con problemi enormi e con un futuro che è incerto per tutti. Resta con noi, perché siamo troppo distratti e quindi ci capita spesso, come ai due discepoli di Emmaus, di non sapere leggere al presente la storia del passato": è uno dei passaggi del'omelia del cardinale Gualtiero Bassetti, nella messa domenicale celebrata nella cappella di Sant'Onofrio della cattedrale di Perugia a porte chiuse, trasmessa in diretta da Umbria Tv, Umbria Radio InBlu e sui social media ecclesiali.

"Signore noi abbiamo bisogno di te - ha proseguito il cardinale - dei tuoi gesti e delle tue parole: speriamo di poter tornare presto a celebrare l'Eucarestia! Te lo chiediamo col cuore, perché abbiamo bisogno di sentire da te la spiegazione delle Scritture, ma soprattutto abbiamo bisogno che la nostra vita si dipani davanti alla tua Parola e non continui ad arrotolarsi su sé stessa, perché questo è il rischio che noi corriamo". (ANSA).