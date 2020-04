Webinar Gest su tariffa Tari

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - "Il nuovo metodo tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti" è il tema di un webinar gratuito organizzato da Gest srl, che si svolgerà su piattaforma Zoom martedì 28 Aprile, dalle 9.30 alle 12. Al centro del dibattito la delibera con cui Arera definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 e la metodologia e la procedura da seguire per la determinazione delle tariffe Tari da applicare agli utenti nel 2020.

L'attività formativa si pone l'obiettivo di coadiuvare i Comuni nell'analisi della complessa nuova regolazione, illustrando il recente assetto istituzionale del settore rifiuti, con focus sul ruolo di Arera, sui suoi poteri, sul modo concreto in cui vengono esercitati e soprattutto sui modelli di regolazione che saranno applicati.

L'illustrazione avrà ad oggetto - è detto in un comunicato degli organizzatori - i "copiosi interventi normativi" susseguitisi in questi mesi. Sia in relazione alla determinazione del costo del servizio, sia circa la definizione delle tariffe Tari, anche alla luce dell'emergenza Covid-19, "che ha ulteriormente contribuito a complicare il quadro complessivo". Il corso di formazione in modalità webinar, sarà totalmente gratuito e prevede l'intervento di tecnici esperti, nel settore rifiuti e nel settore della politica tariffaria dei Comuni. Interverranno l'Amministratore Unico Gest Srl, Domenico Antognelli, il direttore operativo Gesenu Massimo Pera, il responsabile Regolazione, Roberto Damiano, e la responsabile settore tributi, Annalisa Maccarelli. Gli argomenti approfonditi saranno: i poteri e obiettivi affidati ad Arera, i pilastri della regolazione, le tempistiche di approvazione alla luce del Decreto Cura Italia, il perimetro del servizio oggetto di regolazione, i principi e la struttura del metodo tariffario, i costi ammissibili, la redazione del Pef, la manovra tariffaria 2020 e la procedura di approvazione delle tariffe.