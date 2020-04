Tesei, Umbria è terra sicura

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - "Stiamo lanciando una campagna di promozione della nostra bella Umbria visto che i numeri la fanno vedere come terra sicura": lo ha annunciato la presidente della Regione Donatella Tesei in diretta radiofonica su Rai Radio 1.

Ricordando che in Umbria ci sono "ampi spazi" come nella terra della Valnerina, da Castelluccio a Norcia.

E proprio sulle difficoltà della Valnerina, colpita dal terremoto del 2016, si è soffermata Tesei. "Da subito, fin dal mio insediamento, e quindi prima dell'esplosione del virus - ha affermato Tesei - ho cercato di provare a velocizzare la ricostruzione, con un impegno che ora porto avanti con ancora più determinazione".

La presidente della Regione ha sottolineato che, in particolare, "si sta cercando di accelerare i tempi anche grazie a 27 assunzioni di personale per gli uffici della ricostruzione". Ha infine rimarcato il lavoro e "l'apertura" del commissario Legnini che "sta provando a sburocratizzare tutto il meccanismo". (ANSA).