Sindaco Norcia, unità e semplificazione

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - "In questo 25 aprile le parole chiave sono unità e semplificazione": a dirlo all'ANSA è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "L'emergenza Covid 19 - ha aggiunto - viene paragonata alla crisi del dopo guerra e come accadde allora, se vogliamo uscire da questa crisi occorre che il Paese ritrovi la sua unità".

"Rispetto all'epoca - ha sottolineato Alemanno - oggi ci ritroviamo però con una macchina dello Stato farraginosa e noi terremotati lo sappiamo bene. Se vogliamo far ripartire l'Italia - ha concluso il sindaco di Norcia - dobbiamo solo perseguire la via della semplificazione, a iniziare dalla ricostruzione post terremoto, perché altrimenti le nostre terre non potranno resistere al micidiale combinato coronavirus-macerie". (ANSA).