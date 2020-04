A 108 anni festeggia con tricolore

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 25 APR - All'età di 108 anni ha festeggiato il 25 aprile dal terrazzo di casa, a Città di Castello, con una bandiera italiana e drappi tricolori. E' nonna "Lisa", Luisa Zappitelli.

"Viva l'Italia, viva la Repubblica, auguri a tutti gli Italiani ed in particolare al presidente Sergio Mattarella.

Tutti insieme ce la faremo. Viva il 25 aprile" ha detto, secondo quanto riferisce il Comune tifernate. Il tricolore le era stato donato dal sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta.

"Nonna Lisa è per tutti noi ma credo anche per il Paese un simbolo per i valori che ancora con lucidità e passione trasmette soprattutto alle giovani generazioni", ha sottolineato lo stesso sindaco, che attraverso nonna Lisa ha inteso ringraziare "tutti gli anziani e reduci che hanno "vissuto e superato gli anni bui, tragici della guerra".

L'anziana ha attraversato due guerre mondiali, superato la terribile influenza Spagnola e dal 1946 ha finora sempre esercitato ininterrottamente il diritto al voto.