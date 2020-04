Un positivo in più su 1.513 tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - Un nuovo positivo in più al Covid nelle ultime 24 ore in Umbria, 1.363 totali, a fronte di ulteriori 1.513 tamponi eseguiti ed analizzati, 30.524 in tutto, caratterizza il quadro aggiornato dalla Regione alle 8 di venerdì 24 aprile. Gli attualmente positivi continuano a scendere e sono ora 434 (- 55 rispetto a ieri). I guariti sono 867 (+ 55) e 112 i clinicamente guariti (- 22). Si registra un nuovo deceduto, 62 in totale. Attualmente sono ricoverati in 113 (- 6), 19 (invariato) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.156 (- 87) e 13.745 (+331) quelle che ne sono uscite. Maggiori dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all'evoluzione del Covid-19 in Umbria.

