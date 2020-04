Squarta, lotta libertà non conosce confini

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - "La grande lezione che dobbiamo trarre dal Covid-19 sta nella verità, inoppugnabile, secondo cui la lotta per la libertà non conosce confini geografici": Lo ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta.

"Quest'anno - sottolinea - la ricorrenza del 25 aprile coincide con una fase drammatica di crisi mondiale, carica di incognite perfino per quanto riguarda il presente, perciò è proprio nel nome della libertà che dobbiamo continuare con il massimo impegno".

"In questo giorno - afferma Squarta - mi sento di ringraziare tutti coloro che da lunghe settimane combattono in prima linea la difficilissima sfida di contenimento della pandemia. Si apre dinanzi a noi un futuro con difficoltà nel mondo del lavoro, di incertezza, instabilità e recessione economica. Questo 25 aprile deve essere all'insegna dell'unità e vanno rivendicati, con coraggio, ideali validi per tutti. Perché è bene ricordare che questa ricorrenza è patrimonio di tutti e non di una parte soltanto". (ANSA).