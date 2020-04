Nicchi, zona rossa su indicazione esperti

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - "Il provvedimento adottato dalla giunta regionale per tutelare la salute pubblica, in seguito all'epidemia da Covid-19, viene preso come tutti sulla base delle indicazioni degli esperti della Usl. Secondo i sanitari, ad oggi, Giove registra ancora un alto numero di casi positivi ed il quadro generale presenta una condizione epidemica ancora degna di attenzione": così il consigliere regionale Daniele Nicchi, Lega, presidente della prima Commissione, sottolineando che "il tasso di positivi per abitanti è ancora ben più alto del resto della regione, secondo i sanitari, ecco perché è stata prolungata la zona rossa fino al 3 maggio".

Nicchi spiega che "è la Dirigenza sanitaria ad avere il polso della situazione e ha tutti gli strumenti per valutare il suo progredire". "Quindi - continua - noi dobbiamo affidarci completamente al loro giudizio. Così ha ben fatto la Regione nell'adottare il provvedimento di prolungamento delle restrizioni, questo nell'esclusivo interesse della incolumità degli abitanti di Giove". (ANSA).